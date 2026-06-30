Dierenambulance heeft handen vol aan oververhitte vogels

De dierenambulance heeft een bijzondere week achter de rug. Tijdens de hittegolf van een paar dagen terug reden er extra ambulances door Groningen om een hausse aan oververhitte vogels en vleermuizen op te halen. Ook nu de tempraturen wat zijn gedaald, blijft het flink druk aan de Friesestraatweg.

“Normaal gesproken rijden we met twee auto’s in deze periode, maar de afgelopen dagen hebben we met drie auto’s gereden,” vertelt Manager Debby Seubers, die de afgelopen dagen voornamelijk veel zwaluwen binnen zag komen: Zwaluwen maken nesten van klei, en door de hitte breken die nesten. Andere zwaluwen springen zelf het nest uit. “Dan wordt het gewoon te heet voor ze.”

Ook opvallend is de grote hoeveelheid vleermuizen, vervolgt Seubers. Waar er eerdere zomers een handje vol binnenkwam bij de vleermuizenopvang in het Friese Ureterp, zitten er daar nu al zo’n tachtig baby vleermuizen. “Door de hitte verkassen de kolonies. Maar de jongste kunnen nog niet vliegen, dus die blijven achter. Daar kunnen mensen die de vleermuizen vinden weinig zelf aan doen. Ons bellen is de enige optie, wij komen ze dan ophalen.”

Zwaluwen kan men wel zelf helpen door een zogenaamde ‘hanging basket’ op te hangen, besluit Seubers: “Dat is een mand waar je normaal gesproken een plant in doet. Daar kan dan wat koele lucht overheen waaien. Tegelijk kunnen de ouders hun kuikens makkelijker voeden in zo’n mand. Maar als er een kat in de buurt is, moet je ons ook gewoon bellen. Want die overleven de jonge zwaluwen bijna nooit.”