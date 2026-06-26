Deze vijf kandidaten maken dinsdag kans om de nieuwe kinderburgemeester van Groningen te worden

Foto's via Gemeente Groningen

In het Forum wordt aan het einde van komende dinsdag de nieuwe kinderburgemeester van Groningen bekendgemaakt. Vijf kinderen maken kans op ambtsketting. Voor de bekendmaking hebben Stadjers nog anderhalf uur de tijd om hun stem uit te brengen.

Amira, Dani, Isleen, Lotta en Risa zijn dit keer de vijf kandidaten die kans maken om de huidige kinderburgemeester Biene en loco-kinderburgemeester Senneh op te volgen. In de video onderaan dit artikel stellen de vijf kandidaten zichzelf voor.

In tegenstelling tot voorgaande jaren kan er dit keer niet online worden gestemd. Mensen konden afgelopen dinsdagmiddag al hun stem uitbrengen in Forum Groningen. Dat kan dinsdag nog een keer, tussen 15.15 en 16.45 uur op de eerste verdieping bij Wonderland, vlak voor de bekendmaking. Dan lopen ook de vijf kandidaten rond in het Forum om stemmen te verzamelen.

De uitslag wordt dinsdagmiddag om 17.00 uur bekendgemaakt in Wonderland. Locoburgemeester Mirjam Wijnja doet dat samen met de huidige kinderburgemeester Biene en locokinderburgemeester Senneh.

De kinderburgemeester gaat geregeld mee met de burgemeester of een wethouder en helpt bij het openen of sluiten van evenementen, zoals het Noorderzon-festival en het Timmerdorp. Ook start de kinderburgemeester de 4 Mijl, bezoekt scholen tijdens de Kinderboekenweek en ontvangt Sinterklaas.