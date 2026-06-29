Deze twee Groningse terrassen staan in de Terras Top 100

Het terras van Het Pomphuis

Mr Mofongo en Museum-café Het Pomphuis hebben een plek veroverd in de Terras Top 100 van 2026. De jaarlijkse ranglijst van horecavakblad Misset Horeca is maandag bekendgemaakt.

Horecaondernemers kunnen zich elk jaar aanmelden voor de Terras Top 100. Om te kunnen meedoen, moet het terras minimaal veertig stoelen hebben en bediening aan tafel. De deelnemende horecazaken krijgen, zonder dat ze het weten, bezoek van een vakjury en een mystery guest. Aan de hand van alle resultaten is een top 100 samengesteld.

Plekken 64 en 83

De geselecteerde terrassen in Groningen liggen allebei in de binnenstad. Mr Mofongo aan de Oude Boteringestraat staat op plek 64. Museum-café Het Pomphuis aan Kleine der A behaalde plek 83. De winnaar komt dit jaar uit Gelderland: grand café Het Noorden van Aalten.