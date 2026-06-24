Derde storing bij Dorkwerderbrug in anderhalve week

Foto: Joris van Tweel

De Dorkwerderbrug bij Groningen kampt woensdag opnieuw met een storing. Daardoor is de brug weer gestremd voor al het wegverkeer.

Rijkswaterstaat meldt dat een monteur onderweg is om de oorzaak te zoeken en het probleem op te lossen. Hoe lang de stremming duurt, is nog niet duidelijk.

Ook dinsdag waren er problemen met de Dorkwerderbrug. Toen kwam het brugdek in de middag plotseling scheef te staan, waardoor zowel wegverkeer als scheepvaart niet meer kon passeren. Monteurs kwamen ter plaatse en later op. Vorige week had de tafelbrug ook al een balansprobleem. Die storing werd na twee dagen verholpen.

Eerder dit jaar was de brug van december tot april dicht, nadat breuken waren ontdekt in de staalkabels. Dat probleem kwam aan het licht nadat de brug in november op een mistige ochtend was aangevaren door een vrachtschip.de avond meldde Rijkswaterstaat dat de storing was opgelost.