Demonstratie op Grote Markt tegen overheidsbezuinigingen

Foto: Joris van Tweel

Vakbonden FNV en CNV houden donderdagmiddag samen met een paar honderd demonstranten een manifestatie op de Grote Markt. De vakbonden willen dat de bezuinigingen van 6,5 miljard euro op de WW, WIA en AOW van tafel gaan.

FNV haalt hard uit naar de bezuinigingsplannen van het kabinet en waarschuwt dat de maatregelen iedereen raken. “Het sociaal stelsel krijgt harde klappen van dit kabinet”, zegt Nine Kooiman, vicevoorzitter van de FNV.

Volgens de vakbonden blijft er nauwelijks een sociaal vangnet over voor werkenden als zij ziek worden en uitvallen. Dit geldt voor jongeren, maar ook voor werkenden die jarenlang verzekeringspremies hebben betaald.

De hele week voerden de vakbonden actie tegen de geplande bezuinigingen, waaronder een ‘aangifte van diefstal van 6,5 miljard euro’ van de FNV bij de politie aan de Rademarkt op dinsdagmiddag. Woensdagochtend legde het OV het trein- en busverkeer stil van 04.00 tot 08.00 uur.

Kooiman: “We gaan door met deze acties zolang het kabinet niet van plan is om deze afbraakplannen in te trekken.”