Deels in Stad opgenomen Tatort-afleveringen vanaf 2 augustus op Nederlandse televisie

Regisseur Hans Steinbichler (midden) met acteurs Gaite Jansen (links) en Wotan Wilke Möhring (rechts) Foto: NDR/Georges Pauly

De ‘Tatort’-afleveringen die zijn opgenomen in Delfzijl en Groningen komen vanaf 2 augustus op de Nederlandse televisie. Dat schrijft DVHN. De aflevering zijn ook te streamen via NPO Start.

Tatort is al sinds 1970 op televisie en is een van de bekendste misdaadseries in Duitsland. De krimi-serie trekt nog altijd miljoenen kijkers. De Tatort in Groningen is een tweedelige miniserie van de Duitse omroep NDR en de NPO. De filmploeg werkte in Delfzijl en op verschillende locaties in Stad, waaronder de Noorderhaven, de Spilsluizen en het Hanzeplein. Het verhaal draait om de verdwijning van een Duitse autodealer in Delfzijl.

Vanaf 30 juli

De tweedelige miniserie wordt opgeknipt in vier afleveringen van 45 minuten. De eerste is op zondag 2 augustus om 22.15 uur te zien op NPO 1 en wordt uitgezonden door AVROTROS. Alle afleveringen zijn vanaf 30 juli ook te zien via NPO Start.