‘DeBezorgbaas’ vlogt over pakketten bezorgen in Groningse binnenstad: “Het is kapot druk hier”

Foto: Donald Trung via Wikimedia Commons (CC 4.0 SA)

Hoe is het om in een busje van PostNL bijna tweehonderd pakketten rond te brengen in de drukke binnenstad van Groningen? Dat laat de 21-jarige Wesley in zijn nieuwste vlog zien. De video op YouTube is inmiddels al ruim 9.000 keer bekeken.

Wesley is zo’n vijf maanden geleden begonnen met het uploaden van video’s over zijn dagelijkse werkzaamheden als postbezorger op verschillende socialemediakanalen. Dat doet hij onder de toepasselijke naam ‘DeBezorgbaas’. De afgelopen maanden zagen zijn kijkers hem al bezorgen in Ter Apel en Musselkanaal, en reed hij vanuit het PostNL-depot in Kolham al routes door Lewenborg en Oosterhoogebrug. Dit keer was echter de Groningse binnenstad aan de beurt. “Het is de allereerste keer dat ik deze route rijd”, vertelt Wesley in de vlog. “Ik mag met deze elektrische bus overal rijden toch?”, vraagt hij voor vertrek nog even aan een collega. “Ja, deze heeft een ontheffing voor de hele stad, waarbij je ook over de busbaan van het Gedempte Zuiderdiep mag rijden”, antwoordt de collega.

196 pakketten

Na het inladen van 196 pakketten, verspreid over 117 stops, neemt de vlogger zijn kijkers mee op pad. In de vlog is te zien hoe hij onder andere pakketjes aflevert bij het Groninger Museum: “Het mooie is: ik ben nog nooit in dit museum geweest, en ik woon wel gewoon in de provincie.” Ook brengt hij zendingen rond bij Academie Minerva en bij een woontoren aan de Praediniussingel.

De grootste uitdaging van de dag blijkt al snel het drukke verkeer te zijn. Vanaf het Gedempte Zuiderdiep probeert Wesley de Herestraat in te rijden, wat makkelijker gezegd dan gedaan is. “Het is hier kapot druk. Even kijken of we de bus hier tussen krijgen, want er staat hier ook een dikke constructie (een deel van de Herestraat is met hekken afgezet, red.). Ja, je kunt wel zo kijken, maar je klapt zo die hoek om”, zegt hij tegen een fietser die ervan uitgaat overal voorrang te hebben. “Ik snap dat niet. Ze ziet toch dat ik hier in wil rijden? En dan rijdt ze als een aso de hoek om. Dat zie ik dan toch niet meer?”

De complete vlog over het wel en wee van een pakketbezorger in de drukke Groningse binnenstad is hieronder te bekijken: