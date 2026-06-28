Deadline nadert voor inzenden foto’s Groninger Scheurkalender: “Lijnen sluiten aanstaande woensdag”

De deadline voor het insturen van foto’s voor de Groninger Scheurkalender 2027 komt snel dichterbij. De organisatie laat weten dat de lijnen op woensdag 1 juli definitief sluiten.

“Als je nog een mooie foto wilt insturen voor de kalender die we volgend jaar uitbrengen, dan heb je nog maar een paar dagen de tijd”, laat de organisatie weten. “Op 1 juli sluiten de lijnen en vanaf dat moment kunnen er geen foto’s meer worden ingestuurd.”

Professionele stichting

De Groninger Scheurkalender is inmiddels een begrip en ontstond in 2016. “De enige graadmeter voor succes was destijds of iedereen na afloop zou zeggen: ‘dit willen we nog een keer’”, liet initiatiefnemer Hent Hamming eerder weten. In 2023 leek het project echter even te stranden. Hamming wilde stoppen omdat de destijdse manier van werken hem niet langer beviel. “Maar er stonden toen zóveel mensen op die zeiden dat dit Groningse icoon niet mocht verdwijnen. Inmiddels is Stichting GIST opgericht. Dankzij dit nieuwe bestuur is de organisatie achter de kalender nu een stuk professioneler.”

320 foto’s

De scheurkalender wordt traditiegetrouw gevuld met honderden foto’s van inwoners uit de hele provincie. “Het toont wat hen persoonlijk raakt of beweegt in Groningen. Wat we fantastisch vinden, is dat onze ‘kalender-beweging’ steeds groter wordt. Steeds meer mensen laten via hun lens zien waar zij in Groningen blij van worden.”

De inzendingen die uiteindelijk de felbegeerde kalender halen, worden geselecteerd door een vakkundige jury. In totaal is er in de editie van 2027 plaats voor ongeveer 320 afbeeldingen.

Meer informatie vind je op deze website.

Verslaggever Paul Blom maakte afgelopen voorjaar een reportage over de kalender: