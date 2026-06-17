De Hollandse nieuwe is lekker vet en romig dit jaar

Sinds deze woensdag is de Hollandse nieuwe weer verkrijgbaar, bij alle visboeren in Nederland.



Haringliefhebbers konden hun hart ophalen, want zij konden weer bij hun favoriete viskraam terecht om een Hollandse nieuwe te happen.

De Hollandse haring is de eerste haring van het seizoen en wordt gevangen na de paaitijd. Hij mag pas in de netten van de vissers belanden wanneer hij een vetpercentage van minimaal 17 procent heeft opgebouwd. De verkoop start traditioneel overal in Nederland op dezelfde dag.

De vishandelaren die OOG bezocht om hun licht op te steken over de kwaliteit van de haring, waren enthousiast. ”Hij is dit jaar erg vet en romig, perfect”, aldus Peter Wiersema van vishandel J.P.