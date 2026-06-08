Darian Picklyk tekent voor nog een jaar bij Lycurgus

Darian Picklyk - Foto via Lycurgus

Na een succesvol jaar in Groningen heeft Darian Picklyk zijn contract bij Lycurgus Groningen met een jaar verlengd.

De 26-jarige Canadees kwam vorig seizoen over uit Finland en werd na zijn eerste seizoen bij Lycurgus meteen uitgeroepen tot de beste libero door een jury van alle hoofdcoaches met de ‘Tijd Voor Volleybal’-award, de officiële individuele prijzen voor spelers in de Eredivisie.

Picklyk is momenteel met de Canadese selectie in Ottawa, maar stelt dat een terugkeer naar Groningen een makkelijke keuze was: “Vanaf het begin hebben de club en Sam (lees: Sam Gortzak, de hoofdcoach van Lycurgus) veel vertrouwen in mij uitgesproken en dat heb ik enorm gewaardeerd. Als een club in je gelooft en je de kans geeft om jezelf verder te ontwikkelen, dan wil je daar ook alles voor teruggeven. Het afgelopen jaar ben ik echt gaan houden van de stad en de mensen hier. Groningen voelt inmiddels als een tweede thuis. Ik mis het nu al om op de fiets door de stad te rijden.”