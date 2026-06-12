Daniël (18) uit Eelderwolde wint Nationale Scheikundeolympiade

De top-4 bij de Scheikunde Olympiade met Daniël Vleugel helemaal rechts - Foto via Universiteit Utrecht

Daniël Vleugel (18) uit Eelderwolde, leerling van het Willem Lodewijk Gymnasium in Groningen, heeft woensdag de 47e Nationale Scheikundeolympiade gewonnen.

De eindstrijd werd gehouden van 3 tot en met 10 juni bij de Universiteit Utrecht. Aan de voorrondes deden ongeveer 3000 scholieren mee en twintig leerlingen deden mee aan de finaleweek. De einduitslag werd bepaald door twee toetsen: een theorie-examen en een practicumtoets, allebei van vier uur.

De winnaars van de olympiade gaan Nederland vertegenwoordigen op de Internationale Chemieolympiade in Tasjkent in Oezbekistan. Daar doen meer dan 90 landen aan mee.