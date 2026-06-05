Damster (33) krijgt 30 maanden cel voor vuurwerk door brievenbus en mishandeling ex in Stad

Foto: Joris van Tweel

De rechtbank in Groningen heeft een 33-jarige man uit Appingedam veroordeeld tot dertig maanden gevangenisstraf voor meerdere geweldsfeiten tegen zijn ex-partner. Ook krijgt hij een contact- en locatieverbod en moet hij ruim 29.000 euro schadevergoeding betalen.

De man bracht op 23 augustus 2025 een ontploffing teweeg door een cobra-vuurwerk in de brievenbus van de woning in Groningen van zijn toenmalige partner te duwen en af te steken. Op dezelfde dag sloeg en schopte hij de vrouw in haar woning. Zij liep daarbij letsel op aan haar gezicht en lichaam. Ook vernielde hij haar telefoon en nam hij haar Apple Watch mee. In de nacht van 16 november 2025 ging het opnieuw mis in Appingedam. Daar sloeg hij de vrouw in het gezicht, waarbij zij onder meer haar tanden verloor en ernstig letsel opliep.

De rechtbank spreekt van een korte, maar heftige relatie waarin meerdere ernstige incidenten plaatsvonden. De rechter vindt dat er sprake is van ernstig geweld en wijst op de grote lichamelijke en psychische gevolgen voor het slachtoffer. Ondanks het ontbreken van bewijs voor nog een aantal geweldsincidenten vindt de rechter een forse celstraf (dertig maanden) op zijn plaats. De man mag ook drie jaar lang geen contact hebben met het slachtoffer en zich zelfs helemaal niet in de stad Groningen bevinden, met uitzondering van de ringweg. Ten slotte moet de Damster bijna dertigduizend euro schadevergoeding betalen aan het slachtoffer.