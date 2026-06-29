D66 wil vervolg op burgerberaad, dit keer over preventie en gezondheid

D66 wil dat de gemeente Groningen opnieuw een nieuw burgerberaad organiseert. Vorig jaar kwamen 120 mensen met verschillende achtergronden bij elkaar om zich te buigen over problemen rondom afval. Volgens D66 moet editie nummer twee gaan over preventie en gezondheid.

De partij dient daarvoor komende woensdag een motie in tijdens de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie. D66 wijst erop dat de verschillen in levensverwachting en gezondheid tussen Groningse wijken groot zijn. Inwoners van sommige wijken leven volgens de partij gemiddeld zeven jaar korter en brengen negentien jaar langer door in minder goede gezondheid dan inwoners van andere wijken.

Volgens de partij is een burgerberaad een geschikt middel om inwoners mee te laten denken en meebeslissen over ingewikkelde onderwerpen waarbij verschillende belangen en perspectieven een rol spelen. Met het nieuwe burgerberaad wil D66 inwoners laten meedenken over de vraag hoe deze gezondheidsverschillen kunnen worden verkleind.

“Het vorige burgerberaad over afval leverde waardevolle adviezen op over hoe onze gemeente afvalvrij kan worden”, stelt D66-raadslid Andrea Poelstra-Bos. “Dit succes geven we graag een vervolg door samen na te denken over hoe we gezondheidsverschillen kunnen verkleinen.” Woordvoerder Saskia Wiegant vult aan: “We willen graag horen hoe inwoners denken over hoe de gemeente ervoor kan zorgen dat mensen zich gezonder voelen. Ik denk bijvoorbeeld aan een gezonde (voedsel)omgeving of aan armoedebeleid dat nog meer gericht is op het voorkomen van stress. Zonder stigma’s, maar met werkbare adviezen voor iedereen.”