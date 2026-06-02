D66 wil duidelijkheid en coulance bij WK-wedstrijden op terrassen

Hekken en doeken in de Poelestraat tijdens het EK van 2024, voor de invoering van nieuwe regels rond televisieschermen - Foto: Rieks Oijnhausen

De raadsfractie van D66 wil van het stadsbestuur weten welke regels straks gelden voor het kijken van WK-voetbal op terrassen in Groningen. Aanleiding is een motie die vorige week in de Tweede Kamer werd aangenomen, die het kabinet oproept om te regelen dat horecaondernemers WK-wedstrijden gratis mogen uitzenden bij evenementen tot 5000 bezoekers.

De partij heeft daar schriftelijke vragen over gesteld aan het college van B&W. Of de oproep in de motie ook echt kan worden ingevoerd, is nog onzeker. Volgens het kabinet botst gratis uitzenden mogelijk met de Mediawet en kan het in Europa worden gezien als staatssteun.

D66 verwijst daarnaast naar de eerdere discussies in Groningen, onder meer rondom het afgelopen EK voetbal. Toen ontstond onvrede en onduidelijkheid bij horecaondernemers over lokale regels rond het uitzenden van wedstrijden op terrassen. Het ging onder meer over de vraag of geluid was toegestaan en hoe schermen moesten worden geplaatst of afgeschermd. De gemeente stelde later dat de regels al waren versoepeld en dat er geen verbod was op geluid of schermen, maar dat het voorkomen van een zogenoemd “evenement” op straat wel een belangrijk uitgangspunt bleef om de openbare orde en doorgang te waarborgen.

In de nieuwe vragen wil D66 van het college weten hoe de lopende gesprekken met horecaondernemers en brancheorganisatie KHN concreet worden vertaald naar de praktijk tijdens het WK. Ook vraagt de partij of ondernemers in verschillende delen van de gemeente kunnen rekenen op extra coulance in de handhaving van regels, zeker wanneer het Nederlands elftal de halve finale of finale zou bereiken.