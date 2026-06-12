D66 heeft zorgen over financiën gemeente na presentatie coalitie-akkoord

Foto: Eigen beeld via D66 Groningen

D66 maakt zich zorgen over de financiële positie van de gemeente Groningen. Dat zeggen de democraten na de presentatie van het coalitie-akkoord tussen PRO, SP, PvdD, ChristenUnie en het CDA voor de komende vier jaar.

Volgens D66 is er na 2028 geen sluitende begroting en wordt er moedwillig een groeiende schuldenlast opgebouwd. “Dat vinden wij een onverantwoorde keuze richting de toekomst van onze gemeente”, aldus D66-fractievoorzitter Jim Lo-A-Njoe.

Ook de verhoging van de OZB valt bij D66 niet in goede aarde. “Groningen behoort nu al tot de duurste gemeenten van Nederland voor haar inwoners”, zegt Lo-A-Njoe. Ook vindt D66 dat het nieuwe college kritischer naar de eigen organisatie had kunnen kijken door bijvoorbeeld met zeven wethouders verder te gaan in plaats van de huidige acht.

D66 ziet ook positieve punten in het coalitie-akkoord zoals de zondagochtend openstelling van bakkers, het streven om culturele hoofdstad in 2033 te worden, de renovatie van de Oosterpoort en de ambitie om het wereldkampioenschap wielrennen naar Groningen te halen.