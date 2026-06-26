Heet weer wordt komende dagen stap voor stap opgeruimd

Foto: Erick Bakker

Hoewel de mussen woensdag dood van het dak vielen, haalde Groningen de criteria voor een officiële hittegolf* net niet in de afgelopen week. Daar brengt zaterdag verandering in met opnieuw een temperatuurpiek boven de 30 graden. Zaterdagavond volgen onweersbuien en de dagen daarna gaat de temperatuur stapsgewijs omlaag.

Door Johan Kamphuis

Zaterdag zijn er flinke zonnige perioden, maar met maxima van 30 tot 32 graden is het iets minder heet dan vrijdag. Daarmee bereikt ook Vliegbasis Eelde het criterium voor een hittegolf. In de loop van de dag ontstaan enkele stapelwolken, die zeer lokaal kunnen uitgroeien tot een onweersbui. De noordenwind is matig.

In de avond en nacht trekken vanuit het zuidwesten buien over de regio. Plaatselijk kunnen dit felle exemplaren zijn, met kans op onweer, veel regen en zware windstoten. In de nacht trekken de buien naar het noordoosten weg. De minima liggen rond 20 graden.

Zondag blijft het broeierig, maar naar verwachting droog. De temperatuur doet opnieuw een kleine stap terug en komt uit op ongeveer 28 graden. In de nacht naar maandag koelt het af tot ongeveer 17 graden.

Maandag verloopt droog met flinke perioden zon en wordt het ongeveer 25 graden. In de nacht daalt de temperatuur naar zo’n 15 graden. Dinsdag en woensdag is het wisselend bewolkt. Vooral dinsdag is er kans op een bui. Beide dagen ligt de temperatuur rond 23 à 24 graden. Daarmee wordt de hitte stap voor stap opgeruimd.