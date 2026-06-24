College noemt voorstel om geen grote supermarkt in Niemeyer-fabriek te plaatsen prematuur

Foto: Joris van Tweel

Het college vindt het voorstel van Partij voor het Noorden om een supermarkt in de voormalige Niemeyer-fabriek te verbieden op dit moment te prematuur. Wel deed wethouder Janette Bosma (Partij voor de Dieren) de toezegging om met de huidige supermarktondernemer in de buurt in gesprek te gaan over hun toekomst.

De motie, die werd ingediend door de Partij voor het Noorden met steun van de PVV en Stadspartij 100% voor Groningen, moest de nabijgelegen supermarkt van de familie Lubbers beschermen. Deze supermarkt ligt op slechts vijftig meter van de oude tabaksfabriek aan de Paterswoldseweg.

Angst voor een grote supermarkt

“De ontwikkeling in en rond de Niemeyer-fabriek vinden wij een goede zaak”, opende Leendert van der Laan (Partij voor het Noorden) het debat. “Maar wij maken ons grote zorgen over de komst van een supermarkt in de fabriek. De winkel van de familie Lubbers zit al bijna dertig jaar in de buurt, heeft 37 mensen in vaste dienst en zestien oproepkrachten. Als daar een grote concurrent vlakbij komt, krijgt deze supermarkt het heel lastig. Dat gunnen we ze niet.”

Van der Laan waarschuwde daarnaast dat dergelijke supermarkten vaak door de jaren heen steeds groter worden: “Vaak begint zo’n supermarkt op vierhonderd vierkante meter, maar door de jaren heen groeien die filialen door ruimtes op te kopen naar 600, 700 of wel 1.000 vierkante meter.”

Mandjessupermarkt

Irene Huitema (PRO) probeerde de zorgen te sussen: “Heeft de Partij voor het Noorden begrepen dat als er al een supermarkt komt, dit een ‘mandjessupermarkt’ wordt? Dat impliceert een kleine winkel die geen directe concurrent is van de huidige supermarkt. Als dat zo is, kan de Partij voor het Noorden hier dan wel mee instemmen?”

Van der Laan bleef echter kritisch. “De supermarkten in onze binnenstad zijn vrijwel allemaal mandjessupermarkten, maar in de meeste gevallen gaat het om grote filialen. Daar zit onze angst. De randvoorwaarden in de plannen zijn flinterdun. Bovendien gingen de aanvankelijke plannen voor de Niemeyer-fabriek uit van een creatieve broedplaats. Nu gaat het over een hotel en een supermarkt; voor ons is dat de verkeerde richting.”

College: ‘Te vroeg’

Wethouder Janette Bosma (Partij voor de Dieren) ontraadde de motie namens het college omdat deze simpelweg te vroeg komt. “De ontwikkelaar is op dit moment nog volop bezig het concept voor de fabriek uit te werken. Het is dus erg prematuur.”

Wel toonde Bosma begrip voor de zorgen die Partij voor het Noorden heeft. Ze benadrukte dat er al strenge regels gelden: “In het omgevingsprogramma is vastgelegd dat er alleen een supermarkt met een beperkte omvang mag komen, mits de ontwikkelaar kan aantonen dat er voldoende ruimte in de markt is. Dit kan dus géén grote supermarkt worden, maar een mini- of mandjessupermarkt. Daarnaast gaan we de omgeving proactief betrekken en informeren over de gesprekken.”

Motie van tafel

Deze toezegging is voor Partij voor het Noorden voldoende om de motie in te trekken. De partij zal de situatie wel kritisch blijven volgen.