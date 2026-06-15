Coffeeshop aan Boterdiep verkocht softdrugs aan minderjarigen en moet daarom twee maanden op slot

Foto: Erick Bakker

Coffeeshop Retro aan het Boterdiep moet de deuren vanaf deze maandag twee maanden op slot houden. Dat heeft burgemeester Roelien Kamminga besloten, nadat er in een half jaar tijd twee keer softdrugs werd verkocht aan een minderjarige.

Via een plakkaat op de deur van de coffeeshop informeren de uitbaters klanten over de sluiting van de coffeeshop, die tot en met zondag 16 augustus duurt: “Wij begrijpen dat dit vervelend kan zijn en betreuren het ongemak dat deze tijdelijke sluiting met zich meebrengt. Wij hopen u na deze periode weer te mogen verwelkomen.”

Volgens een woordvoerder besloot de burgemeester tot de sluiting, nadat medewerkers van de coffeeshop twee keer softdrugs verkochten aan een minderjarige. Dat werd vastgesteld tijdens twee controles, in oktober en in maart. Bij de laatste controle werden acht coffeeshops in de gemeente gecontroleerd, waaronder de Retro. De coffeeshop aan het Boterdiep liep tegen de lamp door de inzet van een minderjarige mystery shopper, oftewel een ‘loktiener’, die erin slaagde om softdrugs te kopen bij de Retro.