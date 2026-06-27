Code oranje voor Groningen: KNMI waarschuwt voor zware onweersbuien

Foto: Karin Engelkes-ten Hof

Het KNMI heeft zaterdagavond om 21.40 uur code oranje afgekondigd voor de provincie Groningen. Er trekken zware onweersbuien over de regio die gepaard kunnen gaan met hagelstenen, windstoten en flinke regenval. De waarschuwing geldt behalve voor de provincie ook voor de rest van het land.

“Verspreid over het land komen momenteel zware onweersbuien voor”, meldt het KNMI zaterdagavond. “Tijdens deze buien is er kans op grote hagelstenen met een doorsnee van 2 tot 5 centimeter, zware windstoten van 75 tot 100 kilometer per uur en veel regen, zo’n 20 tot 40 millimeter in korte tijd. Dit kan op meerdere plaatsen voor overlast en schade zorgen.”

De waarschuwing is direct ingegaan. Code oranje is van kracht tot tot 04.00 uur komende nacht.