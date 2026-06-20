Code oranje ingetrokken, overlast door omgewaaide bomen

Foto: Gijs Bouman - beemanproductions.nl

Het KNMI heeft code oranje voor de provincie Groningen ingetrokken. De overlast door de zware onweersbuien lijkt in de gemeente Groningen mee te vallen, al zorgden omgewaaide bomen elders in de provincie wel voor schade en gestremde wegen.

Zware onweersbuien ontwikkelden zich vrijdag aan het begin van de avond boven Vlaanderen en Zeeland. Gedurende de avond trokken de buien richting het noordoosten, waarbij ze flink in kracht toenamen. Vanwege de kans op zware windstoten, hagel en forse regenval gaf het KNMI code oranje af voor vrijwel het gehele land. De impact van het noodweer was in delen van het land groot; de Veiligheidsregio Flevoland verstuurde kort na 23.00 uur zelfs een NL-Alert met de oproep om binnen te blijven.

Rond 02.00 uur ’s nachts werd de waarschuwing voor gevaarlijk weer voor Groningen afgeschaald. Momenteel geldt er nog code geel, maar ook die waarschuwing zal in de loop van de nacht ingetrokken worden.

Bomen op het spoor

Het treinverkeer ondervond de nodige hinder van de weersomstandigheden. Tussen Beilen en Hoogeveen waaide door de harde wind een boom op de rails. Niemand raakte gewond. Spoorbeheerder ProRail kwam ter plaatse om de schade te herstellen. De verwachting is dat de treinen zaterdagochtend, bij aanvang van de dienstregeling, weer kunnen rijden.

Ook op de trajecten rondom Groningen, waaronder de lijn richting Buitenpost en de spoorlijn richting Zuidbroek, moesten reizigers in het begin van de nacht rekening houden met vertraging en uitval door de weersomstandigheden. ProRail verwacht dat alle treinen zaterdagochtend ook op deze trajecten weer volgens de normale dienstregeling kunnen rijden. Wel wordt reizigers geadviseerd om voor vertrek een reisplanner te controleren.

Gaslekkages door omgewaaide bomen

Elders in de provincie moest de brandweer in actie komen. “In de omgeving van Veendam en Muntendam zijn diverse bomen omgewaaid als gevolg van het slechte weer”, meldt een woordvoerder van brandweer Groningen. “De wortels van deze omgewaaide bomen hebben op een aantal plaatsen gaslekkages veroorzaakt en er is schade aan woningen ontstaan. Wij zijn met meerdere eenheden aanwezig om de incidenten af te handelen en de gestremde wegen weer begaanbaar te maken.”