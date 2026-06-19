‘Code oranje’ in Groningen voor flinke onweersbuien met kans op hagel, windstoten en veel regen

Foto: Joris van Tweel

In Groningen geldt vrijdagavond en een deel van de nacht naar zaterdag ‘code oranje’ vanwege stevige onweersbuien. Volgens het KNMI is er kans op zware windstoten, hagel en veel regen in korte tijd.

Het KNMI schaalt de eerdere weerswaarschuwing daarmee op. Eerder op de dag gold nog ‘code geel’ in Groningen vanwege de warmte.

Bij deze onweersbuien kunnen plaatselijk windstoten voorkomen van 75 tot 90 kilometer per uur. Ook is er kans op hagelstenen met een doorsnede van 2 tot 4 centimeter en kan in korte tijd veel regen vallen.

In Groningen vervalt ‘code oranje’ om 02.00 uur in de nacht, gevolgd door nog een uur ‘code geel’. Daarna is het vooralsnog voorbij met de weerswaarschuwingen voor onze provincie.

Minder warm weekend

Vanaf zaterdag wordt het in Groningen minder warm, met temperaturen rond 24 graden. Daarmee vervalt dan ook ‘code geel’ voor de hitte.

Ook zondag wordt het in het noorden minder warm, maar elders kan het opnieuw 30 graden worden. Maandag stijgt de temperatuur mogelijk in bijna het hele land naar 30 tot 35 graden.