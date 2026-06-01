Code geel: KNMI verwacht onweer, blikseminslag, veel regen en hagel in noordoosten

Het KNMI verwacht dinsdagmiddag in het hele land onweer, hagel en windstoten en heeft daarom code geel afgegeven. De grootste overlast wordt in het noordoosten verwacht, waaronder Groningen.

De buien trekken vanuit het zuiden over Nederland en die nemen in hevigheid toe, aldus het KNMI. Er kan lokaal schade ontstaan.

Naast blikseminslag kan er in het noordoosten in korte tijd ook veel regen vallen en hagel met een doorsnede van één of twee centimeter.

Code geel geldt in Groningen van 17.00 tot 20.00 uur.