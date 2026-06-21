CDA Groningen kiest Daan van Gulik (30) als lijsttrekker voor de Statenverkiezingen

Daan van Gullik is bij de aanstaande Provinciale Statenverkiezingen de lijsttrekker voor het CDA. Foto: ingezonden

Daan van Gulik trekt bij de Provinciale Statenverkiezingen van maart 2027 de lijst voor het CDA in Groningen. De christendemocraten hebben op dit moment twee zetels in de Groningse Staten.

“Het is een grote eer om de lijst te mogen aanvoeren”, vertelt Van Gulik. “Groningen heeft veel om trots op te zijn, maar tegelijkertijd staan we voor grote uitdagingen. Samen met een sterk team CDA’ers ga ik mij inzetten voor een provincie waarin we naar elkaar omzien en met vertrouwen bouwen aan de toekomst.”

Van Gulik werd geboren in juni 1996. Hij is al jaren actief voor het CDA in Groningen, waar hij onder meer de rol van vicevoorzitter van het provinciaal bestuur vervulde. In het dagelijks leven is hij werkzaam als adviseur voor provincies, gemeenten en waterschappen.

Unaniem advies

Aan de voordracht ging een zorgvuldig selectieproces vooraf. In opdracht van het Algemeen Bestuur werd een vertrouwenscommissie ingesteld onder leiding van Mark Buck, voormalig vicevoorzitter van het landelijke partijbestuur. De commissie zocht naar een herkenbare volksvertegenwoordiger en bracht een unaniem positief advies uit over Van Gulik. Het Algemeen Bestuur nam dat advies over, waarna ook de leden de benoeming officieel hebben bekrachtigd.

Voorzitter Peter Roelofs van CDA Groningen is blij met de keuze: “Van Gulik combineert bevlogenheid met inhoudelijke gedrevenheid. Hij kan mensen echt samenbrengen. Wij zijn ervan overtuigd dat hij met zijn deskundigheid en verbindende kracht het christendemocratische geluid in onze provincie een krachtig en herkenbaar gezicht gaat geven.”

De Provinciale Statenverkiezingen vinden plaats op woensdag 17 maart 2027.