Café Aan de Amstel pakt uit tijdens WK: “Mijn broertje zei, zullen we de buitenkant ook versieren?”

Foto: ingezonden

Dat het WK voetbal aanstaande is, kan je in de Veemarktstraat niet ontgaan. Sinds dit weekend is proeflokaal Aan de Amstel volledig in het oranje getooid. Uitbater Kim Boonstra vertelt dat het de eerste keer is dat er zo gigantisch groot is uitgepakt: “En het is nog niet eens helemaal klaar.”

Kim, uitbundig versieren en café Aan de Amstel lijken inmiddels wel synoniemen van elkaar…

“Dat kun je wel zeggen! Met Halloween pak ik altijd groots uit; elk jaar wordt het weer wat gekker en groter. Dat geldt ook voor Kerstmis, dan pak ik ook flink uit. Maar er is één ding nog belangrijker dan die feestdagen, en dat is voetbal. Zeker als je het hebt over een wereldkampioenschap. Dan is het natuurlijk superleuk om de boel eens flink op te kop te zetten.”

Met dit keer dus ook de buitenkant in het oranje…

“Ja, dat is echt nieuw voor ons. Dat komt door mijn broertje, die heeft me een beetje gepusht. Hij zei: ‘Zullen we de buitenkant dit keer ook meenemen?’ Eigenlijk is hij net zo gek als ik. Met hulp van andere familieleden zijn we vrijdag begonnen met versieren. Als je met een man of zes rondloopt, kun je op één dag ontzettend veel werk verzetten. Buiten is het één grote oranjezee en ook binnen kun je niet om die kleur heen. En de binnenkant is nog niet eens af; er zijn nog wat spulletjes onderweg. Maar ik heb nog heel even de tijd, hè?”

Wat maakt de sfeer rondom zo’n toernooi zo leuk?

“Sowieso ben ik een groot voetballiefhebber. Wedstrijden van FC Groningen worden hier in het café bijvoorbeeld ook steevast op het scherm bekeken. Maar het WK is uniek. Dat is een toernooi waarbij ineens iedereen fan is van hetzelfde elftal. Het is supergezellig om zo’n wedstrijd met heel veel mensen tegelijk te bekijken en samen te supporteren.”

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Ook de buitenkant van het café is aangepakt. Foto: ingezonden

Heb je al veel reacties gehad van voorbijgangers?

“Jazeker, mensen vinden het prachtig. Ik heb dit weekend al heel wat mensen voor de deur zien stoppen om een selfie te maken met de versiering, of die gewoon even een foto maken van het knaloranje gebouw. Dat maakt me echt blij en trots. Door al die leuke reacties merk je dat het enorm wordt gewaardeerd in de straat.”

Aankomende donderdag begint het WK officieel. Zijn de wedstrijden allemaal bij jou te zien?

“Alle wedstrijden van het Nederlands elftal zijn hier sowieso live te volgen. Volgende week zondag (14 juni) komt Oranje voor het eerst in actie tegen Japan. Normaal gesproken ben ik op zondagavond gesloten, maar voor deze speciale gelegenheid gaan de deuren uiteraard wagenwijd open. Vanaf 18.00 uur zijn voetballiefhebbers van harte welkom om er gezamenlijk een mooie en sportieve avond van te maken. En dat geldt ook voor de openingswedstrijd aanstaande donderdag: die zal ook bij mij te zien zijn.”

Tot slot nog wel even een kritische vraag: de recente uitzwaaiwedstrijd van het Nederlands elftal tegen Algerije verliep nogal dramatisch…

“Ah, het komt allemaal goed! Je kunt beter een slechte generale hebben, want dat zorgt ervoor dat de spelers straks tenminste scherp starten aan het echte werk. Het is in het verleden wel vaker voorgekomen dat Oranje een uitzwaaiwedstrijd verloor en daarna toch heel ver kwam. De laatste keer was voor het EK in 2004 tegen Ierland. Toen belandde Oranje uiteindelijk in de halve finale op dit kampioenschap. Ik denk persoonlijk dat we dit keer gewoon de finale gaan halen. Dat zou toch fantastisch zijn? En mocht het met Nederland onverhoopt misgaan, dan hebben we altijd Curaçao nog in de gaten te houden; verschillende vaste klanten hier hebben een warme band met dat eiland. Dus hoe dan ook: het wordt een prachtig voetbalfeest.”