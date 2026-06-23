Buurtmarkt in De Wijert geannuleerd vanwege temperatuur

Foto: Rolf Hamminga

De buurtmarkt die komende zaterdag 27 juni gehouden zou worden in de wijk De Wijert, gaat niet door. De organisatie heeft besloten het evenement te schrappen vanwege de hoge temperaturen die de komende dagen worden verwacht.

De markt zou plaatsvinden bij MFC De Wijert aan de P.C. Hooftlaan, met een grote verscheidenheid aan kraampjes die verzorgd zouden worden door buurtbewoners. “Vanwege de tropische hitte die voorspeld is, hebben we besloten de buurtmarkt te annuleren”, laat de organisatie weten. “De veiligheid en het welzijn van onze bezoekers, vrijwilligers en standhouders staan voor ons altijd voorop.”

De organisatie baalt stevig van de annulering, maar ziet gezien de weersvoorspellingen geen andere optie. De verwachting is dat de temperatuur in Groningen vanaf woensdag boven de 30 graden uitkomt. De buurtmarkt is niet het enige evenement dat afgelast wordt door de warmte; verschillende scholen in de stad lieten maandag al weten hun eindfeesten af te gelasten of een tropenrooster in te voeren.