Buurtcamping Lewenborg zorgt voor verbinding tussen wijkbewoners

Foto: Iris Duvekot

Wijkbewoners in Lewenborg gaan deze zomer alweer voor de zevende keer naar de Buurtcamping. Aanmelden kan nog steeds.

Van 3 t/m 5 juli is iedereen welkom op de tijdelijke camping op het terrein van Scouting de Jutters. Van jong tot oud, alleenstaanden, gezinnen met kinderen; iedereen kan daar samenkomen, kamperen, spelen, muziek maken, eten en elkaar leren kennen in een compleet andere setting.

De ontmoetingen zorgen volgens de organisatoren voor positieve energie, inspiratie, goede voorbeelden, zelfvertrouwen, samenwerkingen, vriendschappen en relaties. Allemaal nieuwe verbindingen die de buurt versterken.

Er zijn landelijk tientallen buurtcampings. Meer informatie is te vinden op debuurtcamping.nl .