Busbaan op Paterswoldseweg gaat van kant wisselen in Corpus den Hoorn

Op dit weggedeelte ligt de busbaan straks aan de andere zijde - Foto via Google Maps - Streetview

De busbaan op de Paterswoldseweg in Corpus den Hoorn gaat op meerdere plekken van kant wisselen. De gemeente Groningen wil daarmee de doorstroming van bussen verbeteren. Ook komen er twee nieuwe middengeleiders, zodat voetgangers veiliger kunnen oversteken.

De veranderingen gelden voor het deel van de Paterswoldseweg tussen de Laan Corpus den Hoorn en de Rode Kruislaan. Nu ligt alleen aan de oostzijde van de weg een busbaan. Die wordt gebruikt door bussen die van zuid naar noord rijden. Bussen in de richting noord-zuid rijden nog tussen het gewone verkeer. Daar lopen bussen volgens de gemeente vaak vertraging op, vooral tijdens drukke momenten.

Twee keer ‘switchen’ van oost naar west

Daarom wordt de busbaan straks op verschillende delen van de weg verplaatst. Tussen de Laan Corpus den Hoorn en de Hippocrateslaan verhuist de busbaan van de oostkant naar de westkant van de weg. Op de ruimte die daardoor ontstaat, komt bij de Hippocrateslaan een middengeleider. Daardoor kunnen voetgangers de Paterswoldseweg straks in twee delen oversteken.

Direct na de Hippocrateslaan komt de busbaan weer terug aan de oostzijde van de weg. Die loopt door tot ongeveer 40 meter ten zuiden van de Bezettingslaan. Vanaf de zuidkant van de Bezettingslaan verhuist de busbaan opnieuw naar de westzijde. Dat blijft zo tot aan de Rode Kruislaan. Ook bij de Rode Kruislaan komt een middengeleider voor voetgangers. Ten noorden van de Rode Kruislaan verhuist de busbaan weer terug naar de oostzijde. Vanaf daar blijft de verkeerssituatie hetzelfde.

Verplaatsing tegelijk met gepland onderhoud

Wanneer de aanpassing wordt gedaan, is nog niet duidelijk. Maar de verplaatsing van de busbaan gaat waarschijnlijk samenhangen met voorgenomen onderhoudswerkzaamheden op dit gedeelte van de Paterswoldseweg.