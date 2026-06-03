Burgemeester wil meebewegen met horeca naarmate Oranje verder komt op WK

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Als het Nederlands elftal tijdens het aanstaande Wereldkampioenschap voetbal de groepsfase overleeft, is de gemeente Groningen bereid om flexibel mee te bewegen met vergunningen om het evenement goed te kunnen beleven. Dat heeft burgemeester Roelien Kamminga (VVD) woensdag toegezegd tijdens het Politiek Vragenuurtje, na vragen van D66.

“Het WK voetbal begint binnenkort en dat is voor veel mensen een reden om samen in de kroeg of op het terras te kijken”, opende D66-raadslid Morris Wouters zijn betoog. Hij verwees naar een recent aangenomen motie in de Tweede Kamer die het uitzenden van wedstrijden voor kleine evenementen gratis moet maken. “Twee jaar geleden zagen we tijdens het EK dat het in Groningen nogal ingewikkeld was om wedstrijden op terrassen uit te zenden. Er zijn sindsdien stappen gezet, maar hoe staan we er nu voor een week voor de start voor?”

Geen bureaucratische drempels bij succes Oranje

Burgemeester Kamminga (VVD) benadrukte dat het college een positieve grondhouding heeft en de levendigheid in de stad wil stimuleren. Ze deed de concrete toezegging dat de gemeente zo flexibel mogelijk wil meebewegen als Oranje succesvol is.

Normaal gesproken geldt er in Groningen een strikte aanvraagtermijn van drie weken voor evenementenvergunningen. Mocht het Nederlands elftal de achtste finales, kwartfinales of verder bereiken, dan belooft Kamminga dat de gemeente er alles aan zal doen om snel te schakelen. “We gaan vanuit onze kant ons best doen om er een mooi feestje van te maken en de horeca de gelegenheid te bieden om dit in te vullen”, aldus de burgemeester.

Ondergrens

Toch temperde Kamminga ook direct de verwachtingen van ondernemers die hopen op een volledig ‘vrijblijvend’ voetbalfeest. De gemeente heeft na eerdere kritiek de regels al herhaaldelijk versoepeld en ambtenaren zijn de afgelopen periode extra langs de deuren gegaan om ondernemers duidelijkheid te verschaffen.

Nog verder versoepelen is voor de burgemeester op dit moment geen optie. “Ik snap heel goed dat sommige ondernemers op nóg meer hadden gehoopt, maar we hebben gekozen voor een middenweg. We moeten het ook zorgvuldig doen voor de omwonenden en letten op de tijdstippen. Er zijn een aantal uitgangspunten waarbij ik als burgemeester simpelweg niet door de ondergrens kan.”

Oranje speelt de eerste wedstrijd op het WK op 14 juni tegen Japan. Daarna volgen op 20 juni en 26 juni de wedstrijden tegen Zweden en Tunesië.