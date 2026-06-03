Buren zien ‘vuurwapen’ bij conflict bij daklozenopvang Spilsluizen

Foto: 112 Groningen

De politie houdt het op een schaar, maar volgens stadsblog Sikkom zijn buren ervan overtuigd dat een vrouw dinsdag een vuurwapen trok tijdens een ruzie bij de daklozenopvang aan de Spilsluizen.

Volgens de politie werd er dinsdagmiddag ingegrepen door dienders bij een ruzie tussen een 24-jarige vrouw en een man. De dienst laat weten dat de vrouw de man bedreigde met een schaar en mogelijk een autoband heeft lekgestoken. De vrouw is aangehouden voor heling, omdat zij in het bezit was van een gestolen fiets.

Maar omwonenden vertellen aan het stadsblog een andere situatie te hebben gezien. Zij stellen dat de vrouw een pistool uit haar tas haalde en dit richtte op de man. Ook zeggen zij dat de politie later heeft gezocht naar het voorwerp in de bosjes.

Aanhoudende overlast maakt verhuizing doemscenario voor de buurt

Het conflict ontstond bij de inmiddels roemruchte dagopvang door daklozen aan de Spilsluizen. De locatie en het grasveld voor het pand is al jaren een plek waar dagelijks verslaafden en dealers samenkomen. Ruzies, dealen, drugsgebruik en andere vormen van overlast zijn volgens omwonenden aan de orde van de dag. Politie en handhaving zijn met regelmaat aanwezig, maar de situatie bij de opvang lijkt volgens omwonenden niet structureel te veranderen.

De overlast bij de huidige opvang zorgt daarnaast voor zorgen bij omwonenden van een voormalig kantoorpand aan de Nieuwe Boteringestraat. De gemeente wil de opvang van het Leger des Heils aan de Spilsluizen verhuizen naar deze locatie. Buurtbewoners, verenigd in de groep Samen voor de Buurt, zien dat niet zitten. In januari stapten de buurtbewoners al naar de rechter vanwege het inspraakproces.

Na een hernieuwde procedure besloot de gemeenteraad in mei dat de verhuizing alsnog door mag gaan. Daarop stapten de omwonenden opnieuw naar de rechter om de geplande verhuizing alsnog te stoppen. In een zitting van vorige week liepen de spanningen hoog op in de rechtszaal. Over precies een week volgt de uitspraak in dit kort geding.