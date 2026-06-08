Buien maken later deze week plaats voor droog weer

Foto: Joris van Tweel

Na een wisselvallige en vrij frisse fase aan het begin van de week wordt het weer geleidelijk rustiger en aangenamer. Richting het weekend overheersen de droge perioden.

Dinsdag wisselen zon en wolken elkaar af. Vanaf het middaguur neemt de kans op een bui toe. Na het passeren van een neerslaggebied wordt het tijdelijk droog, maar vanavond trekken opnieuw enkele buien over de regio. Daarbij is ook een klap onweer niet uitgesloten. De temperatuur stijgt naar ongeveer 18 graden. De wind waait uit het westen tot zuidwesten en is matig, windkracht 3.

Komende nacht wordt het droog en koelt het af naar ongeveer 13 graden.

Morgen begint de dag droog, maar er is veel bewolking aanwezig. Vanaf de tweede helft van de ochtend valt af en toe lichte regen. Het blijft aan de koele kant met een maximumtemperatuur van 17 graden. Er staat een matige zuidwestenwind, windkracht 3.

Donderdag verloopt het grootste deel van de dag droog. Af en toe breekt de zon door en het wordt 19 tot 20 graden. In de avond en nacht neemt de kans op een bui weer toe.

Richting het weekend laat het weer een rustig beeld zien. Vooral in de ochtend zijn er wolkenvelden, terwijl er in de middag geregeld opklaringen voorkomen. Het blijft droog en met temperaturen tussen 20 en 23 graden voelt het aangenaam aan.

Meer weerinformatie is te vinden op de weerpagina. Ook kunt u luisteren naar het weerpraatje van Johan Kamphuis, elke ochtend rond 08.50 uur tijdens de OOG Ochtendshow.