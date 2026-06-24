Bryan Antoine van Den Helder Suns naar Donar

De Amerikaanse basketballer Bryan Antoine heeft een contract getekend bij Donar. De 26-jarige guard speelde het afgelopen seizoen voor de Den Helder Suns.

In Den Helder was Antoine één van de dragende spelers. In Den Helder scoorde Antoine gemiddeld 17 punten en pakte hij vier rebounds per wedstrijd. In de Verenigde Staten stond hij bekend om zijn driepuntschot, met een score van ruim 40 procent.

“We zijn erg blij dat Bryan bij Donar komt spelen,” aldus coach Jason Dourisseau. “Hij is een geweldige verdediger, die ook aanvallend voor vuurwerk kan zorgen. Hij is een efficiënte speler in de aanval, die overal op het veld raak kan schieten. Hij is precies het soort speler en persoon dat je in je team wilt hebben.”

Bryan Antoine zegt ontzettend enthousiast te zijn om het basketbal in Groningen te ervaren. “Het is een geweldige kans om me bij een fantastische organisatie aan te sluiten, en ik kan niet wachten om de steun van de fans tijdens de wedstrijden te voelen, want ik weet dat ze enorm veel passie voor het team hebben.”