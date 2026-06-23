Brugdek Dorkwerd staat opnieuw omhoog door storing, wegverkeer moet weer omrijden

Foto: Rijkswaterstaat

Een kleine week nadat Rijkswaterstaat een balansprobleem in de Dorkwerderbrug wist te repareren, staat het brugdek over het Van Starkenborgkanaal dinsdagmiddag weer omhoog in afwachting van monteurs.

Rijkswaterstaat bevestigt dinsdagmiddag dat er opnieuw een storing is in de Dorkwerderbrug. Het is voor Rijkswaterstaat nog onbekend wat er deze keer met de brug aan de hand is. Volgens een woordvoerder zijn monteurs, werkend voor de aannemer die de brug onderhoudt, nu nog in Appingedam. In de Borgbrug aldaar ontstond eerder op dinsdag een storing. Zodra de monteurs daar klaar zijn, rijden ze door naar Dorkwerd.

Totdat de storing is verholpen, moeten automobilisten, fietsers en voetgangers gebruikmaken van de brug bij Aduard. Het brugdek blijft voorlopig omhoog staan, zodat het scheepvaartverkeer geen last heeft van de storing.

Iets meer dan een week geleden werd de brug bij Dorkwerd over het Van Starkenborghkanaal ook gesloten voor al het wegverkeer, nadat de brug scheef naar beneden kwam na een opening en niet meer wilde sluiten. Twee dagen later (vorige week woensdagmiddag) wisten monteurs de brug te repareren.

De brug was van december tot en met april ook gestremd voor reparaties, nadat in december werd ontdekt dat oude staalkabels van de brug breuken vertoonden. Rijkswaterstaat ontdekte deze breuken een maand eerder, nadat de brug op de mistige ochtend werd aangevaren door een vrachtschip.