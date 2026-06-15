Brug Dorkwerd voor onbepaalde tijd gestremd na scheefzakken tijdens sluiting

Foto: Joris van Tweel

De brug bij Dorkwerd over het Van Starkenborghkanaal is vanaf maandag laat in de avond voor onbepaalde tijd afgesloten voor al het wegverkeer. Dit nadat de brug na een reguliere opening scheef naar beneden is gekomen en nu niet meer wil sluiten.

“We hebben de brug bij Dorkwerd voor het verkeer afgesloten omdat deze niet meer dicht wilde”, vertelt Rijkswaterstaat in de nacht van maandag op dinsdag. “Na een opening is de brug scheef naar beneden gekomen en wil nu fysiek niet meer sluiten. Hierdoor kan het verkeer niet veilig over de brug rijden. Na een aantal pogingen om het probleem op te lossen, hebben we besloten om de brug helemaal open te zetten. Hierdoor kan in ieder geval het scheepvaartverkeer passeren.”

Omleiding via Aduard

Automobilisten, fietsers en voetgangers kunnen gebruikmaken van de brug bij Aduard. “Deze omleidingsroute wordt met borden aangegeven. Een aannemer zal aan de slag gaan om de problemen te verhelpen. Wanneer de brug gerepareerd kan worden, is op dit moment nog niet bekend.”

Enige haast is wel geboden. Vanaf maandag 29 juni tot zondag 5 juli is namelijk de brug bij Aduard afgesloten vanwege werkzaamheden. Rijkswaterstaat is op dit moment niet van plan om die werkzaamheden op een ander moment uit te voeren.

Staalkabels

Bij Aduard worden aan het einde van deze maand de staalkabels van de brug vervangen. Dergelijke werkzaamheden vonden eerder bij Dorkwerd plaats. In december ontdekte men dat de oude staalkabels van de brug breuken vertoonden, waardoor de brug niet veilig bediend kon worden. In april werden er nieuwe kabels geplaatst, waarna de brug na een stremming van vijf maanden weer door al het verkeer in gebruik kon worden genomen.

Hoe het kan dat de brug maandagavond scheef naar beneden kwam, wordt door Rijkswaterstaat onderzocht.