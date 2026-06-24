Broeksma zwaait af als wethouder: “Pas goed op de stad en de dorpen. Het gaat u goed. Dit was hem”

Foto: Rieks Oijnhausen

Wethouder Philip Broeksma (PRO) heeft woensdag officieel afscheid genomen van de Groningse politiek. In een persoonlijke afscheidstoespraak drukte hij de raad en de aanwezigen op het hart om vooral goed op de stad, de dorpen en de gemeente te passen.

“Elke keer als ik de trap van het Stadhuis oploop, bedenk ik wat voor voorrecht het is”, opende Broeksma zijn speech. “Het is een voorrecht om in dit gebouw te mogen werken. Dat ik in mijn leven afslagen heb genomen die ervoor hebben gezorgd dat ik op deze plek terecht mocht komen, en dat het mij gegund is om te werken aan de mooiste gemeente van Nederland. Dat is niet vanzelfsprekend.”

Broeksma blikte terug op zijn jeugd en zijn weg naar de politiek: “Tijdens mijn studie werd ik lid van de faculteitsraad, later deed ik medezeggenschap op mijn werk en uiteindelijk rolde ik de gemeenteraad in het Groningse Winsum in. Dat lag niet voor de hand, gezien het gezin waar ik vandaan kwam. We waren thuis wel politiek geïnteresseerd, maar de beste stuurlui stonden aan wal. Dat gold voor mijn vader, mijn moeder en mijn drie broers. Ik ben de enige van de familie die echt de actieve politiek in is gegaan. Tijdens mijn jeugd klonk regelmatig de stem van journalist G.B.J. Hilterman uit de radio en luisterden we naar programma’s als ‘In de Rooie Haan’. Het was de tijd van Den Uyl, Van Agt en Wiegel. Dat noemden we destijds polariserende debatten, maar met de kennis van nu zou je daar misschien toch heel anders naar kijken.”

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Broeksma spreekt de raad voor de laatste keer toe. Foto: Rieks Oijnhausen Leendert van der Laan van Partij voor het Noorden overhandigt Broeksma een cadeau. Foto: Rieks Oijnhausen

Solidariteit als drijfveer

Zijn achtergrond vormde de basis voor zijn politieke idealen. “Waar je als kind geboren wordt, is geen verdienste. Of je nu in een rijk of arm gezin ter wereld komt, in Nederland of in een ander land, als baby ga je er niet over. Maar het levert wel enorme verschillen op in kansen en in de mogelijkheid om die kansen waar te maken. Dat betekent iets voor hoe je de samenleving in wilt richten. Ik kan het simpelweg niet uitstaan dat een verschil bij de geboorte voor zulke ongelijkheid zorgt. Daarom kies ik voor solidariteit. Solidariteit met de mensen om je heen en met de keuzes die ik wel heb kunnen maken om die ook aan anderen te gunnen. Ervoor zorgen dat ook zij mee kunnen doen. Solidariteit met de mensen van nu én van de toekomst; dat linkse en groene is altijd de drijfveer geweest van mijn politieke handelen.”

Met een knipoog verwees de wethouder naar zijn achtergrond buiten het Stadhuis: “Ik ben eigenlijk maar voor één ding opgeleid: ik kan maar één ding, en dat is leraar Wiskunde en Informatica. Ik wil alle raadsleden danken voor alle debatten die we hebben mogen voeren. Het is mooi dat je vanuit een visie zo verschillend naar problemen kunt kijken. Ik hou van het debat. Ook dank aan de pers. Zeker in tijden van hallucinerende AI en fake news is objectieve en professionele berichtgeving enorm belangrijk. Er is bij onze vergaderingen altijd veel aandacht van de media, en dat is in een democratie een groot goed.”

“Straks ga ik de trap van het Stadhuis weer af”, sloot Broeksma af. “Dat is de lokale democratie: de stad en de gemeente besturen zich vanuit dit gebouw. De afgelopen zeven jaar was het mijn beurt, na mij zijn anderen weer aan de beurt. Dat is het mooie. Zorg goed voor deze stad, zorg goed voor de dorpen, zorg goed voor deze gemeente. Het gaat u goed. Dit was hem.”

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Foto: Rieks Oijnhausen Burgemeester Roelien Kamminga (VVD) met achter haar het college in de oude samenstelling. Foto: Rieks Oijnhausen

Philip Broeksma

Broeksma, geboren in Hengelo en voormalig student Wiskunde in Groningen, bereikte onlangs de pensioengerechtigde leeftijd, waardoor zijn vertrek uit het college al langer vaststond. Na diverse leidinggevende functies bij de Hanzehogeschool en een wethouderschap in Winsum, was hij faculteitsbestuurder aan de Rijksuniversiteit Groningen voordat hij in de stad aan de slag ging. Hij is vader van vijf (stief-, pleeg- en eigen) kinderen en inmiddels ook grootvader.

De afgelopen zeven jaar beheerde hij de portefeuilles Verkeer en Vervoer, Publieke Dienstverlening, ICT en Energietransitie. Met name op het gebied van verkeer werd de wethouder herhaaldelijk op de proef gesteld. Ruim zeven jaar geleden trad hij aan op het moment dat de Paddepoelsterbrug net was aangevaren. Daarna volgden ingewikkelde dossiers, waaronder die met de Gerrit Krolbrug die eveneens werd aangevaren. En alsof toeval bestaat: precies op het moment dat Broeksma zijn afscheidstoespraak hield, verstuurde Rijkswaterstaat een alert dat de Dorkwerderbrug wéér eens kampte met een storing. Kan Broeksma als nestor van het college wel echt gemist worden? De tijd zal het leren.