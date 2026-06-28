Brandweer kijkt terug op erg onrustige nacht: “Het was behoorlijk hectisch”

Foto: Sukhdip Singh

Het overtrekkende noodweer van zaterdagavond en de nacht naar zondag heeft de Groningse brandweer handenvol werk opgeleverd. Hoewel niemand gewond raakte, kwamen in Toornwerd wel twee kalveren om het leven bij een grote brand als gevolg van blikseminslag. Daarnaast ontstond op verschillende plekken in de provincie materiële schade.

“We zijn de hele nacht in touw geweest”, vertelt een woordvoerder van de brandweer. “Het was erg druk, maar we konden de situatie goed aan. De meldkamer in Drachten had vooraf al voorgesorteerd op het noodweer door extra centralisten in te zetten. Alle 112-meldingen konden daardoor snel worden verwerkt, waardoor van overbelasting geen sprake is geweest. Hoeveel meldingen we precies verwerkt hebben, is op dit moment nog onbekend.”

Wateroverlast

Het noodweer zorgde voor een grote hoeveelheid aan diverse meldingen. Vooral de bliksem sloeg op verschillende plaatsen in. In onder andere Grijpskerk, Haren, Zuidwolde, Middelstum en Toornwerd ontstonden hierdoor branden waarbij ook forse schade is ontstaan. Daarnaast kwamen er meldingen binnen van wateroverlast. De brandweer in de stad Groningen moest hiervoor onder meer in actie komen aan het Akerkhof, de Madoerastraat, de Noorderbinnensingel en de Noorderstraat.

Gaslekkage Venuslaan

Aan de Venuslaan in de stad ontstond een gaslekkage, waardoor vijftien woningen ontruimd moesten worden. “Ook dit was een direct gevolg van het slechte weer”, legt de woordvoerder uit. “In de straat vinden al enige tijd werkzaamheden plaats. Door de enorme regenval was er zoveel zand weggespoeld, dat op meerdere plekken lekkages in de gasleiding ontstonden. Naast de brandweer was ook netbeheerder Enexis snel ter plaatse. Omdat bij de situatie meerdere partijen betrokken waren, hebben we om goed overleg te kunnen voeren opgeschaald naar GRIP-1.”

De grote zorg van de hulpdiensten was dat het ontsnapte aardgas richting een nabijgelegen flat met 42 woningen zou trekken en zich daar onder de balkons zou ophopen met alle gevaren van dien. “We hebben direct alles in gang gezet om deze flatbewoners te evacueren. Gelukkig bleek dat uiteindelijk niet nodig. De AGS (Adviseur Gevaarlijke Stoffen, red.) heeft voortdurend metingen verricht, waaruit bleek dat het gas gelukkig wegwaaide en zich niet ophoopte. Ondertussen slaagde Enexis erin om al snel twee van de lekkages te dichten.”

Waterkanon

Toch bleef de situatie spannend toen een nieuwe, actieve bui vol bliksem overtrok. “Vanwege het gevaar hebben we de herstelwerkzaamheden tijdelijk moeten stilleggen. Deze bui trok namelijk recht over de stad. Om de concentratie gas in de lucht te verminderen, hebben we een waterkanon ingezet. De waternevel zorgde ervoor dat het gas direct werd gemengd met zuurstof en daardoor minder gevaarlijk werd. Uiteindelijk konden ook de resterende lekkages snel gedicht worden, waarmee het gevaar geweken was.”

De bewoners van de vijftien woningen die wel ontruimd waren, werden tijdelijk opgevangen in een nabijgelegen sporthal. Zij kregen na het dichten van de lekkage al snel het bericht dat ze terug konden keren naar hun woningen.