Brandweer in actie bij Tasmantoren vanwege brand in sauna

Foto: Martin Nuver (112 Groningen)

In een sauna van de Tasmantoren aan de Regattaweg in Groningen is woensdagmiddag brand uitgebroken.

Volgens een bewoner begon de brand in de sauna van de fitnessruimte op de begane grond van het gebouw. Meerdere hulpdiensten kwamen daarop ter plaatse. Vermoedelijk waren er houtblokjes in de sauna gegooid, waarna deze zijn gaan smeulen.

De brandweer had de situatie snel onder controle en wist de brand te blussen. Niemand raakte gewond. De schade wordt afgehandeld door Stichting Salvage in samenwerking met de VvE van de Tasmantoren. Door rookschade zijn de sauna en het zwembad voorlopig gesloten.