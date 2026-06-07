Brandweer, defensie en ambulance pakken groots uit op lustrumeditie 112GroningenDag: “Ontwikkelingen staan niet stil”

Op de 112GroningenDag presenteren verschillende hulpdiensten de nieuwste snufjes. Foto: 112groningen.nl

In de huid kruipen van een brandweerman of als politieagent boeven in de kraag vatten: aanstaande zaterdag kan het allemaal tijdens de vijfde editie van de 112GroningenDag in Martiniplaza. Volgens organisator Martin Nuver is het niet alleen een feest voor kinderen, maar is het ook een dag waarop de maatschappelijke actualiteit tastbaar wordt.

Martin, kijk je al uit naar aanstaande zaterdag?

“Ja, absoluut. We zijn al maanden met de voorbereidingen bezig. Daarbij is het wel goed om te zeggen dat ik dit niet alleen doe. Robert organiseert het mede met mij en er zijn tal van andere personen en organisaties die het vuur uit de sloffen lopen om deze dag tot een succes te maken. Wel merken we in deze laatste weken dat het echt ‘druk druk’ is.”

Wanneer zijn jullie begonnen met de voorbereidingen?

“Direct na de zomervakantie, in september, zijn we gestart. Dat begint altijd met het benaderen van onze hoofd- en subsponsoren. Ik proefde bij hen direct veel enthousiasme. Vervolgens kun je gaan bouwen en hulpdiensten en organisaties aanschrijven die je op de dag graag wilt hebben. Het klinkt bizar vroeg dat we hier in de herfst al mee beginnen, maar die tijd heb je echt nodig. Ook omdat veel organisaties hun eigen verplichtingen hebben.”

Je bedoelt dat als je later begint, organisaties geen ruimte meer hebben in hun agenda?

“Precies. We hadden spoorbeheerder ProRail er bijvoorbeeld graag bij willen hebben en zij wilden zelf ook graag komen. Maar ondanks dat je vroeg begint, bleken zij dit keer niet voldoende personeel op de been te kunnen krijgen. Dat geldt ook voor de KNRM: zij hebben zaterdag een eigen open dag. Ja, dat is dan zuur. En wat we in deze laatste dagen merken, is dat er gewoon heel veel praktische vragen binnenkomen: is er stroom? Waar kan ik parkeren Ook is er op het laatste moment nog een organisatie uitgevallen, maar daar hebben we gelukkig een mooie vervanging voor kunnen regelen.”

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Veel belangstelling was er voor de laatste editie. Foto: Patrick Wind – 112groningen.nl Foto: 112groningen.nl

Het gaat om de vijfde editie. Ik kan me herinneren dat je bij de eerste editie in 2016 zei dat het wel allemaal leuk moet blijven…

“Dat klopt, en zo sta ik er nog steeds in. Na de eerste editie volgden er edities in 2018, 2022 en 2024. Het evenement vindt bewust om de twee jaar plaats, zodat we in staat zijn om iets moois neer te zetten dat ook vernieuwend blijft. Maar alles wordt duurder. Onze entreeprijs gaat nu naar 6 euro. Maar wat brengt de toekomst? Persoonlijk vind ik niet dat ik over enkele jaren bijvoorbeeld 10 euro kan vragen.”

Is 10 euro voor veel mensen niet meer betaalbaar?

“Mensen die minder te besteden hebben en in aanmerking komen voor de Stadjerspas kunnen voor 2,50 euro naar binnen. Als je bedenkt wat je tegenwoordig voor een dagje dierentuin of attractiepark betaalt, dan vragen we een hele schappelijke prijs. Maar aan de andere kant: je wilt een betaalbare prijs hanteren waardoor je een breed evenement kunt blijven. Een lage prijs betekent laagdrempeligheid. Maar dat staat wel onder druk, omdat alles duurder wordt. Voor mij ligt daar wel een grens. Dat maakt de verre toekomst van deze dag wel onzeker.”

Wat kunnen we zaterdag verwachten in en om Martiniplaza?

“De hoofdmoot bevindt zich binnen, in de drie hallen. Onder andere defensie pakt groots uit. Zij komen met 35 man, aanzienlijk meer dan bij eerdere edities. Ze bouwen een grote klimwand op, maar nemen ook hun Virtual Reality-trailer mee. Dit is een interactieve belevingsunit waarmee je kennis kunt maken met de verschillende militaire terreinen. Maar ook de brandweer is er; de ambulance bouwt een groot plein op en tal van andere partijen zijn present. In totaal presenteren zich vijftig organisaties.”

Naast presentaties zijn er ook live demonstraties te zien, toch?

“Waar we heel blij mee zijn, is dat we twee multidisciplinaire oefeningen hebben. Dat wil zeggen dat er scenario’s worden nagebootst waarbij verschillende hulpdiensten gezamenlijk in actie komen. Ik ga natuurlijk niet te veel verklappen, maar één van deze oefeningen zit in de politiehoek, waarbij er geweldsmiddelen ingezet moeten worden om criminelen in te rekenen. Maar we hebben ook demonstraties met drugshonden en de jeugdbrandweer laat zien wat ze in huis heeft.”

Nu zullen er op deze dag ook mensen afkomen die geen idee hebben wat vaktermen zoals een TS, GGB of GHOR betekenen. Hoe zorg je dat de oefeningen te volgen zijn?

“Daar hebben we Anno Bulthuis voor. Hij praat het publiek live bij via de luidsprekers en legt op een rustige en duidelijke manier uit wat er voor de neus van de bezoekers gebeurt. Juist daardoor is het achter de hekken goed te volgen. Deze grote multi-oefeningen vinden plaats om ongeveer 12.30 en 15.30 uur. De laatste oefening vindt dus richting het einde van de dag plaats.”

Natuurlijk is de dag vol actie en spanning, maar ik kan me voorstellen dat organisaties het anno nu ook behoorlijk belangrijk vinden om nu op een 112-dag te staan omdat er van alles in de wereld aan de hand is….

“Er is sinds 2016 veel veranderd in de wereld. Er is oorlog in Oekraïne en er is een conflict uitgebroken in het Midden-Oosten. Dat Defensie met zoveel materieel en personeel komt, zegt natuurlijk genoeg: zij hopen hier ook nieuwe mensen te werven. Maar dat geldt ook voor andere hulpdiensten. In ons eigen land spelen er ook tal van uitdagingen. Denk aan de grote natuurbranden van onlangs. Ook voor hulpdiensten is het belangrijk om nieuwe mensen te werven, wellicht wel mensen die goede ideeën hebben hoe je zulke natuurbranden beter kunt bestrijden. We leven in een heel andere wereld dan tien jaar geleden en het is goed dat deze dag daaraan kan bijdragen.”

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Er zullen verschillende demonstraties plaatsvinden. Foto: 112groningen.nl Bij de demonstraties zullen er ook criminelen worden ingerekend. Foto: 112groningen.nl

Ergens kan ik me voorstellen dat mensen die twee jaar geleden zijn geweest denken: ik sla een keertje over…

“Daar zijn we ons heel erg van bewust. Tegen die mensen zou ik willen zeggen: kom toch maar wel! Het is zaterdag absoluut geen herhaling van zetten. We hebben voor een compleet nieuwe indeling gekozen, waardoor 75 procent van wat we aanbieden op een andere plek staat of nog niet eerder op deze dag te zien is geweest. Ook de demonstraties zijn niet te vergelijken met de vorige keer. In twee jaar tijd staan de ontwikkelingen niet stil en de hulpdiensten willen graag hun nieuwste snufjes laten zien.”

Naast kijken is er ook genoeg te dóén voor de jeugd…

“Absoluut. Ik noemde al de klimwand, maar we hebben ook een stormbaan van zeventien meter waar je op los kunt gaan en diverse springkussens. Bij Pako’s Pompservice kunnen kinderen bovendien een waterspel doen. Wat dat laatste betreft, is het leuk om te vertellen dat we dit keer een speciaal waterbassin gebruiken dat is gevuld met 20.000 liter hemelwater. Er wordt dus geen kostbaar drinkwater voor gebruikt.”

Wanneer ben jij tevreden?

“Als we minimaal 3.500 bezoekers mogen ontvangen. Er zit een mooie stijgende lijn in de afgelopen edities en die hopen we door te zetten. Dit keer hebben we wat meer reclame gemaakt in Drenthe en Friesland. We denken dat dit zijn vruchten afwerpt, ook omdat Martiniplaza nu uitstekend bereikbaar is. Twee jaar geleden zaten we nog midden in de grootschalige werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg, maar dat speelt nu gelukkig allemaal niet meer.”

Je organiseert dit met een heel team. Hoe belangrijk zijn de vrijwilligers?

“Die zijn onmisbaar. Het gaat om zo’n dertig personen die actief zijn bij de kassa’s, als aanspreekpunt, coördinator of in de catering. Wat ik heel belangrijk vind, is dat al die mensen die op de 112-dag staan goed te eten en te drinken krijgen. Vrijdag is een groot team al druk met het samenstellen van de lunchpakketten. Kortom: ik ben ontzettend trots op iedereen.”

Tot slot: de dag trekt veel jonge kinderen. Hoe zit het met de gehoorbescherming vanwege eventuele harde geluiden?

“Bij een eerdere editie hebben we weleens klachten gehad over sirenes die de hele dag door klonken. Dat willen we absoluut niet meer, dus van constante harde geluiden zal geen sprake zijn. Alleen tijdens de live demonstraties, wanneer de hulpdiensten uitrukken, zal er kortstondig een sirene te horen zijn. Maar dit beperken we tot het minimum. We willen dat het voor iedereen een leuk en comfortabel uitje blijft. Ook alleen op die manier kunnen we er voor iedereen een geslaagde dag van maken.”

Meer informatie over de 112-dag vind je op de website van 112groningen.nl De dag begint om 10.00 uur en duurt tot 17.00 uur. De organisatie geeft aan dat er mogelijk rond 10.00 uur wachtrijen zullen optreden, waardoor het slim is om wat later te komen.

OOG maakte enkele jaren geleden onderstaande reportage: