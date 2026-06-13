Brand verwoest tent van dakloze man op parkeerterrein Sontplein

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een korte maar felle brand heeft zaterdagmiddag de tent van een dakloze man volledig verwoest op het Sontplein. Bij de brand raakte niemand gewond.

De melding van de brand kwam rond 13.10 uur bij de hulpdiensten binnen, waarna er direct een tankautospuit ter plaatse werd gestuurd. “Omdat brandweer Stad op dat moment net was uitgerukt voor een brandmelding in The Social Hub aan het Boterdiep, werd aanvankelijk brandweer Haren opgeroepen”, vertelt brandweerwoordvoerder Geert Walburg. “Omdat de situatie aan het Boterdiep echter mee bleek te vallen, kon de tankautospuit van de Sontweg alsnog worden ingezet aan het Sontplein. Toen wij arriveerden, was er al weinig meer van de tent over. We hebben de resten met één straal water afgeblust.” Over de exacte oorzaak van de brand is nog niets bekend.

Schrijnende situatie

De tent werd bewoond door de 66-jarige Ben, die al zo’n drie maanden op de verlaten parkeerplek tussen de IKEA en de MediaMarkt verbleef. Stadsblog Sikkom schreef onlangs nog over de schrijnende situatie van de man. Ben had afgelopen week van de beheerder van het winkelpark te horen gekregen dat hij het terrein binnen een week moest verlaten, omdat de parkeerhavens, waar hij verblijft, verhuurd gaan worden.

Uit barmhartigheid had de beheerder een grote afvalcontainer neergezet en kreeg Ben nog een week de tijd om zijn spullen te verzamelen. Volgens het stadsblog is de gezondheid van de zestiger de afgelopen maanden hard achteruitgegaan door onder meer long covid en de slechte weersomstandigheden. “Niemand helpt me, maar ik red het niet in mijn eentje”, liet Ben aan Sikkom weten. Door de brand van zaterdagmiddag is de man zijn tijdelijke onderkomen, maar ook een groot deel van zijn bezittingen, kwijtgeraakt.

De gemeente laat in een reactie weten dat Ben vanmiddag is opgevangen in de daklozenopvang aan de Spilsluizen. “Komende nacht heeft hij een plek in de nachtopvang”, aldus de woordvoerder van de gemeente.