Bouwstof #27: Wat doet sloop en nieuwbouw met bewoners?

De versterkingsoperatie in Ten Boer is in volle gang. Bouwstof praat deze week met bewoners en bewonersbegeleider Anne van der Veen van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) over wat de sloop- en nieuwbouwoperatie doet met bewoners.

In de Fivelstraat zijn aan één kant alle huizen gesloopt en opnieuw gebouwd. Een traject van vele jaren. Wat doet het eigenlijk met bewoners als ze zo lang hun huis uit moeten en tijdelijk elders moeten wonen?

Bouwstof

De stad en de dorpen in de gemeente Groningen veranderen voortdurend. Er wordt gebouwd, gesloopt en verduurzaamd. In Bouwstof belichten we om week één van deze ontwikkelingen.