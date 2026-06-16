Bouwstof #26: Helpt de wijkvernieuwing de sociale cohesie te versterken in Selwerd?

In Selwerd wordt op dit moment veel gebouwd. Geen enkele andere wijk in Groningen kent zoveel productie.

Dat was ook nodig, omdat Selwerd qua wijkvernieuwing enorm achterop was geraakt. Met als gevolg allerlei sociale problemen. Hoe gaat het nu met de wijk en helpt de wijkvernieuwing nu ook de sociale cohesie te versterken?

Bouwstof

De stad en de dorpen in de gemeente Groningen veranderen voortdurend. Er wordt gebouwd, gesloopt en verduurzaamd. In Bouwstof belichten we om week één van deze ontwikkelingen.