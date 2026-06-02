Bouwstof #25: Hoe beheer je bermen met meer biodiversiteit?

Bouwstof besteedt in aflevering 25 aandacht aan Bloeiend Perspectief. Dat is een initiatief in de voormalige gemeente Ten Boer om een groene en prettige leefomgeving te creëren, samen met bewoners.

Irene Lantman is ecoloog en zij onderzoekt in de buurt van Woltersum of een ander beheer van de bermen kan bijdragen tot meer biodiversiteit. Onderzoek naar kruidenrijke bermen op kleigrond is niet veel gedaan dus er worden verschillende manieren van beheer getest om uit te zoeken wat het beste werkt.

De stad en de dorpen in de gemeente Groningen veranderen voortdurend. Er wordt gebouwd, gesloopt en verduurzaamd. In Bouwstof belichten we om week één van deze ontwikkelingen.