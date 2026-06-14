Doodgereden vosje noopt tot oproep voor autovrije Drentsedijk in De Onlanden

Boswachter Bart Zwiers heeft het doodgereden vosje een laatste rustplaats in het bos gegeven. Foto: eigen foto

Boswachter Bart Zwiers van Natuurmonumenten doet opnieuw een dringende oproep om de Drentsedijk, de weg die dwars door natuurgebied De Onlanden loopt, volledig af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. De directe aanleiding is de aanrijding waarbij zaterdag een jong vosje om het leven is gekomen.

“We staan hier op de Drentsedijk en we hebben zojuist een jong vosje gevonden”, vertelt Zwiers. “Het dier is doodgereden, de bloedsporen liggen nog op de weg. We gaan dit vosje een mooi plekje geven in het bos, maar dit is wel een heel slecht begin van de dag. En het is precies de reden waarom wij als Natuurmonumenten en Stichting Natuurbelang De Onlanden willen dat er geen auto’s en motoren meer over deze weg rijden.”

“Deze weg verbindt niets”

Volgens de boswachter heeft gemotoriseerd verkeer niets te zoeken in het kwetsbare natuurgebied. “Lang geleden is deze weg aangelegd om landbouwpercelen te kunnen bereiken. Maar die noodzaak is er allang niet meer; de situatie is nu compleet anders. Deze weg verbindt bovendien helemaal niets. Het is prima als je hier als wielrenner, fietser of wandelaar bent, maar auto’s en motoren horen hier niet.”

De huidige situatie is volgens Zwiers dan ook ontzettend krom. “Zeker in het voorjaar worden op deze plek ook veel kikkers en andere amfibieën doodgereden, omdat ze de warmte opzoeken van het asfalt. Het is bizar dat een weg dwars door een natuurgebied waar constant dieren oversteken, zo intensief gebruikt mag worden. Daarnaast zien we dat het autoverkeer recreanten als wandelaars en fietsers behoorlijk in de weg zit.”

Drukte niet afgenomen

Een andere route in het gebied, de Noorddijk, werd door een wegversmalling eerder al wel afgesloten voor auto- en motorverkeer. Dat heeft het probleem op de Drentsedijk echter niet opgelost. “De drukte op de Drentsedijk is daardoor helaas niet afgenomen”, verzucht Zwiers. “En dat heeft nog altijd aanrijdingen tot gevolg. In veel gevallen krijgen we die slachtoffers niet eens te zien. Veel dieren die worden geraakt, vluchten door de adrenaline diep het veld in en sterven daar.”

Natuurmonumenten heeft al herhaaldelijk contact gezocht met de gemeente Noordenveld, waar de weg onder valt, om de situatie aan te pakken. “We hebben diverse keren onze zorgen geuit, maar een écht direct antwoord hebben we nog nooit gehad.” Volgens de boswachter is de gemeenteraad nu aan zet om kritische vragen te stellen. “De Drentsedijk hoeft van mij niet te verdwijnen, maar het gemotoriseerde verkeer moet wel verdwijnen.”

Jonge vos doodgereden in De Onlanden: