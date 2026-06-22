Bollywood FilmFestival komt begin juli naar Groningen

Foto: Erick Bakker

Amitabh Bachchan… voor veel Groningers een onbekende naam. Toch draait er binnenkort een filmfestival bij de Kinepolis in Stad die volledig in het teken staat van deze Indiase Bollywood-acteur. Het Bollywood FilmFestival vindt dit jaar plaats van donderdag 3 tot en met zaterdag 5 juli.

Het festival richt zich op liefhebbers van de Indiase filmcultuur en Bollywood, de grootste filmindustrie ter wereld, gevestigd in Mumbai (voorheen Bombay). De films worden voornamelijk in het Hindi gesproken en staan wereldwijd bekend om hun kleurrijke, extravagante stijl, romantiek en spectaculaire muziek- en dansscènes.

Het festival vindt niet alleen plaats in diverse Nederlandse steden, maar ook in filmtheaters in België, Suriname en Curaçao. Naast filmvertoningen worden er ook andere activiteiten georganiseerd rond de geschiedenis en invloed van de Indiase cinema.

Amitabh Bachchan

Amitabh Bachchan wordt gezien als een van de meest invloedrijke acteurs uit de wereldcinema. Hij ontving talloze onderscheidingen, waaronder meerdere National Film Awards en de hoogste civiele onderscheidingen van India. Daarnaast werd hij in een internationale online poll van Time Magazine uitgeroepen tot ‘Person of the Century’.

“Het eerbetoon is bedoeld om het publiek opnieuw kennis te laten maken met de grootsheid van Bollywoodklassiekers”, aldus initiatiefnemer Soeniel Sewnarain. “Voor miljoenen mensen, van India tot Suriname en Europa, zijn de films van Amitabh Bachchan een belangrijk onderdeel van hun jeugd en culturele identiteit. Door deze klassiekers opnieuw in de bioscoop te vertonen, creëren we een gedeelde filmervaring voor zowel bestaande fans als een nieuwe generatie.”

Tickets en informatie

Het volledige filmprogramma staat op deze website. Tickets zijn verkrijgbaar via de website van Kinepolis.