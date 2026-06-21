Bodemonderzoek op locatie nieuwe Paddepoelsterbrug: brug in de zomer van 2028 open

Visualisatie van de nieuwe Paddepoelsterbrug waarbij de helix op een wierde is gebouwd. Foto: gemeente Groningen

Deze zomer wordt er bodemonderzoek gedaan op de plek waar de nieuwe Paddepoelsterbrug geplaatst moet worden. Het onderzoek is noodzakelijk om exact in kaart te brengen wat zich onder de grond bevindt, zo blijkt uit een onlangs verstuurde nieuwsbrief over de voortgang van de brug.

“De komende tijd wordt er op verschillende plekken onderzoek gedaan in de bodem”, staat in de nieuwsbrief. “Deze informatie hebben we nodig om het definitieve ontwerp goed en veilig uit te kunnen werken. In juli worden er proefsleuven gegraven. Daarmee krijgen we beter inzicht in de ondergrondse situatie. We onderzoeken onder andere de exacte ligging van kabels en leidingen. Ook kijken we waar nog oude verankeringen van damwanden in de grond zitten.”

De werkzaamheden zorgen tijdelijk voor enige verkeershinder. Naar verwachting zal het Platvoetspad aan de noordzijde van het Van Starkenborghkanaal in de eerste week van juli één tot twee dagen volledig afgesloten zijn. Voor fietsers en voetgangers wordt er tijdens die dagen een omleidingsroute ingesteld. Daarnaast vinden er deze maand al sonderingswerkzaamheden plaats. Hierbij wordt een stalen staaf de grond in gedrukt om te meten hoe stevig de bodem precies is en hoe de verschillende bodemlagen zijn opgebouwd.

Aanvaring

De Paddepoelsterbrug werd in september 2018 volledig vernield na een fout van een brugwachter. Die sloot per ongeluk de verkeerde brug, waardoor een passerend schip vol tegen het dichtdraaiende brugdek ramde. De klap was zo hard dat het brugdek werd losgerukt van de draaikrans en de landhoofden.

Na jaren van slepende discussies en procedures over het herstel, werd vorig jaar definitief de knoop doorgehakt: de nieuwe Paddepoelsterbrug wordt een hoge, vaste brug met hellingbanen voor fietsers en voetgangers, zodat het scheepvaartverkeer er ongestoord onderdoor kan. Aan de noordzijde van het kanaal krijgt de brug een opvallende ‘helix’ (een spiraalvormige oprit, red.).

Op dit moment leggen ingenieurs de laatste hand aan het definitieve ontwerp van de brug. De verwachting is dat dit ontwerp vrijwel identiek zal zijn aan het eerder gepresenteerde voorlopige ontwerp. Komende herfst moet het tekenwerk klaar zijn. De bouw van de nieuwe brug start begin 2027, waarna de Paddepoelsterbrug medio 2028 definitief open moet gaan.