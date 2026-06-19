Bloemen bij woning in Meerstad na familiedrama, scholen en gemeente bieden steun

Foto: Joris van Tweel

Bij de woning van het echtpaar dat in de nacht van woensdag op donderdag door geweld om het leven kwam aan de Meerhoven in Meerstad zijn vrijdagochtend bloemen neergelegd. Op scholen en in de wijk werden vrijdag bijeenkomsten gehouden om leerlingen, ouders en bewoners te ondersteunen.

De politie trof het echtpaar dood aan in hun woning na een melding. Hun tienerdochter werd donderdagochtend aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van haar ouders.

Het politieonderzoek in en rond de woning gaat vrijdag onverminderd verder. De dienst is, ondanks verhalen in verschillende media over de vermeende gang van zaken rond de moordzaak, terughoudend met details rond het incident.

Op het Montessori Vaklyceum, waar het meisje leerling is, wordt geschokt gereageerd op de gebeurtenissen. De school maakte vrijdag ruimte om met leerlingen over het drama te praten. Ook op samenwerkingsschool Meeroevers en IKC Groenewei konden bewoners en ouders vrijdagochtend terecht met vragen en voor slachtofferhulp. Daarbij zijn een ondersteuningsteam, de GGD en mentoren beschikbaar voor gesprekken.

Ook in Meerstad is ondersteuning aanwezig. Medewerkers van het WIJ-team en de gemeente zijn in de wijk om bewoners te helpen.