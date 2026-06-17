‘Bloedlinke’ situatie Asingastraat direct opgelost: “Sloper haalde hekken te vroeg weg”

Foto: Stadspartij 100% voor Groningen

Een gevaarlijke situatie aan de Asingastraat in de wijk De Hoogte is woensdag direct opgelost door woningcorporatie De Huismeesters. Door het voortijdig weghalen van hekken was een sloopterrein, met daarop een open put, vrij toegankelijk geworden. De fractie van Stadspartij 100% voor Groningen maakte zich hier grote zorgen over.

“De Hoogte is een kinderrijke wijk”, vertelt raadslid Conny Eldering. “Onlangs is de sloop van woningen in de Asingastraat afgesloten met een mooi kunstproject. De afgelopen dagen hebben mij echter meerdere meldingen bereikt van verontruste buurtbewoners dat er een gevaarlijke situatie is ontstaan. De hekken rond het terrein waar gesloopt is, zijn weggehaald. Op het terrein bevindt zich een gemetselde put waar een kind in zou kunnen vallen. De situatie is bloedlink. Wij zijn benieuwd wat hier gaat gebeuren om de situatie te herstellen.”

De vragen worden gesteund door de Partij voor het Noorden. Woordvoerder Evelien Bernabela: “We hebben deze situatie met eigen ogen bekeken en we kunnen ons volledig aansluiten bij de zorgen van de Stadspartij. Je kunt nu zo het terrein opwandelen, met alle gevaren van dien.”

“Dat hier sprake is van een onveilige situatie, behoeft geen betoog”

Wethouder Philip Broeksma (PRO) van Mobiliteit is duidelijk in zijn antwoord: “Dat er hier sprake is van een onveilige situatie, behoeft geen betoog. Daar zijn we het mee eens. Voor de helderheid: als gemeente verwijderen we zelf geen hekken. Dit heeft het bedrijf gedaan dat de sloopwerkzaamheden heeft uitgevoerd.

De afspraak was dat de sloper de hekken weg zou halen op het moment dat de aannemer die de nieuwe woningen gaat bouwen aan de slag gaat en er zijn eigen hekken plaatst. Maar de sloper heeft de hekken eerder weggehaald dan was afgesproken. We hebben de projectleider van De Huismeesters hierop aangesproken. Nog vandaag worden er nieuwe hekken geplaatst. Ook het gat van de put, die op de foto’s te zien is, is inmiddels afgedicht. Dit is dus opgelost.”

Vervangen van 160 woningen

In de Asingastraat werkt De Huismeesters aan het vervangen van 160 woningen. Deze oude woningen waren klein, gehorig en de veiligheid voldeed niet meer aan de eisen van deze tijd. De afgelopen periode zijn de panden gesloopt.

Vanaf deze maand wordt er gewerkt aan de bouw van 160 nieuwe, toekomstbestendige en energiezuinige woningen. Aan elke kant van de straat komt een gebouw met 80 appartementen. De nieuwe complexen krijgen vijf verdiepingen.