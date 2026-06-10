Binnenkort lokale weerwaarschuwingen van KNMI in plaats van provinciale kleurcodes

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Met regelmaat zie je ze op onze website voorbij komen: weerswaarschuwingen van het KNMI met de bekende ‘kleurcodes’. Binnenkort verandert dit systeem, laat het KNMI weten aan de NOS.. Inwoners krijgen straks meldingen voor hun eigen gebied in plaats van voor een hele provincie.

Eind deze maand start het KNMI met lokale waarschuwingen voor zware buien. Ongeveer een kwartier van tevoren stuurt het meteorologisch instituut (onder meer via de KNMI-app) dan een melding naar mensen in het gebied waar het noodweer aankomt.

Dat kan nu, omdat de wet het sinds eind vorige maand toestaat aan het KNMI om ook plaatselijke waarschuwingen te geven. Dat gebeurt nu nog vaak per provincie en inwoners krijgen soms een melding, terwijl er in hun omgeving geen slecht weer is. Volgens het KNMI helpt een lokale waarschuwing mensen en hulpdiensten om zich beter voor te bereiden. Ook moeten meldingen daardoor beter aansluiten bij het weer op een specifieke plek.

‘Kleurcodes’ voor kleinere gebieden

Later dit jaar veranderen ook de bekende kleurcodes, zoals geel, oranje en rood. Nu kan bijvoorbeeld code oranje voor heel de provincie Groningen gelden, terwijl slecht weer zich alleen in een deel van de provincie voordoet. Als ook dit systeem is ingevoerd, gelden de kleurcodes niet meer automatisch voor de gele provincie, maar voor bijvoorbeeld alleen de stad Groningen.

Hoe waarschuwingen precies in media worden genoemd, is nog niet bekend. Mogelijk gaat het KNMI gebieden omschrijven met herkenbare lijnen of regio’s.