Bewoners uit Selwerd brengen dit jaar hun wijkverhalen naar de Stadsschouwburg

Bewoners van Selwerd nemen van 18 tot en met 20 juni de Stadsschouwburg Groningen over met een voorstelling over thuis voelen in een wijk die verandert. Tijdens de negende editie van het jaarlijks terugkerende theaterproject De Wijk De Wereld staan verhalen van bewoners van Selwerd centraal, verteld met theater, muziek, dans, poëzie en fotografie.

Professionele makers hielpen de bewoners de afgelopen maanden om hun verhalen om te zetten in theater, dans, muziek en poëzie. De voorstelling laat zien hoe bewoners een thuis proberen te vinden in een wijk die steeds in beweging is. Meer dan vijftig bewoners uit Selwerd werken mee aan de voorstelling, zowel op het podium als achter de schermen.

Ook verschillende groepen uit de wijk doen mee. Het gaat onder meer om Koor Geen Gehoor, het Taalhuis, rolstoeldansers van Wild Wheels Dancing, studenten van poëzieclub Spaces Collective, SPT Fotoclub en Kansrijk West. In samenwerking met het WIJ-team danst ook een groep jongeren uit Selwerd mee.

De try-out is op 18 juni en op 19 en 20 juni spelen de bewoners de uiteindelijke voorstelling. Kaarten zijn verkrijgbaar via de website van De Wijk De Wereld. Bewoners van Selwerd krijgen korting.