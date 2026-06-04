Bewoners Selwerd presenteren zichzelf in ‘De Wijk De Wereld’

Tijdens de nieuwste editie van ‘De Wijk De Wereld’ staan verhalen, herinneringen en dromen van mensen uit de wijk Selwerd centraal.

De wijkbewoners nemen van 18 t/m 20 juni de Stadsschouwburg over, met muziek, theater, dans, poëzie en fotografie. Ze gaan met het publiek op ontdekkingstocht in het thester en laten de wijk zien zoals ze die zelf beleven.

Selwerd is een wijk in beweging: er wordt gesloopt en gebouwd. Er wonen mensen met 88 verschillende culturele achtergronden. Ruim vijftig bewoners werken mee aan de voorstelling. Ze krijgen hulp van professionele makers.

Er zijn drie voorstellingen, inclusief de try-out van 18 juni. Kaarten zijn te koop via dewijkdewereld.nl.