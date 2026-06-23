Benefietconcert in Helperkerk voor weeshuis in Dnipro

In de Helperkerk aan de Coendersweg vindt zondag 28 juni het benefietconcert Music for Tomorrow plaats. Met het concert zamelen de muzikanten zoveel mogelijk geld in voor kwetsbare kinderen en jongvolwassenen in de Oekraïense stad Dnipro.

Het concert wordt georganiseerd door de Groningse gitarist Hendrik Jan Vermeulen in nauwe samenwerking met Stichting Sociale Brigade uit Haren. “Het benefietconcert is onderdeel van een grotere hulpactie die door Vermeulen is opgezet”, laat de Sociale Brigade weten. “De actie is specifiek bedoeld voor een opvangtehuis in Dnipro waar zo’n tachtig kinderen en jongvolwassenen met speciale behoeften verblijven. Veel van hen zijn geëvacueerd uit oorlogsgebieden of verwoeste weeshuizen.”

Het tehuis ligt op slechts honderd kilometer van de frontlinie. Ondanks de dagelijkse dreiging van drones en raketinslagen probeert de opvang een veilige haven te bieden. De organisatie benadrukt dat de nood hoog is: “De bewoners hebben dringend behoefte aan basiszorg en hygiëneproducten, zoals luiers, tandpasta en shampoo, maar ook vrijetijdskleding en schoeisel. Met deze actie willen we niet alleen materiële hulp brengen, maar ook laten zien dat we hen niet vergeten zijn.”

Van operaklassiekers tot indiefolk

Tijdens het concert treden vier uiteenlopende acts op die allemaal een speciale band met Groningen hebben. Een van de hoogtepunten is het optreden van Elina Danielian Mykheieva. Zij is een professionele operazangeres uit Odessa, die meer dan tien jaar zong in het National Academic Theatre for Opera and Ballet. Sinds drie jaar woont zij in Groningen. Ook de opkomende band In Good Spirit staat op het podium; een formatie van internationale studenten die elkaar in Groningen hebben gevonden en zich toeleggen op indiefolk.

Daarnaast zijn er optredens van iVan Gogh, een vriendenband die bestaat uit vier Oekraïense muzikanten en één Groninger. De band ontstond na de Russische invasie in 2022 en wil met Oekraïense covers en eigen werk een geluid van vrijheid en verbinding laten horen. Tot slot treedt Steernvanger op. Deze bekende Groningstalige band won in het verleden al onder meer het Grunneger Laidjesfestival.

Naar Oekraïne

Met Music for Tomorrow zetten al deze muzikanten zich belangeloos in. Met de opbrengst van de kaartverkoop en de donaties worden de benodigde hygiëne- en zorgproducten direct aangeschaft. Om er absoluut zeker van te zijn dat alles goed terechtkomt, reist Vermeulen volgende maand persoonlijk naar Oekraïne om de spullen zelf bij het tehuis af te leveren.

Het benefietconcert in de Helperkerk begint zondag 28 juni om 18.30 uur. Meer informatie over het concert vind je op de website van Stichting Sociale Brigade.